Véritable carton depuis 2016, la Honda CRF1100L Africa Twin n’en finit pas de convaincre les routards et les plus aventuriers d’entre-nous. Si le millésime 2025 ne change pas techniquement, il reçoit tout de même de nouvelles combinaisons de couleurs sur ses différentes versions : Standard, Standard ES et Adventure Sports.

Sur la version Standard (roue de 21 pouces, boîte manuelle et suspensions standard), l’Africa Twin pourra s’habiller d’un noir mat avec marquages rouges et du rouge CRF Rally avec des graphismes inédits.

La version Standard "ES" (roue de 21 pouces, boîte manuelle et suspensions électroniques EERA) aura une livrée tricolore supplémentaire.

Quant à la version Adventure Sports (roue de 19 pouces, boite manuelle ou automatique DCT, réservoir de 24,8 litres), elle s’habillera d’un gris mat et de la fameuse livrée tricolore enrichie de nouveaux graphismes.

Honda CRF1100L Africa Twin

