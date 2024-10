Dévoilée l’année dernière au salon de Milan (EICMA 2024), puis homologuée le mois dernier, la nouvelle CB1000 Hornet est enfin officialisée.

Pas ou peu de changement coté style, on retrouve les lignes musclées du "concept" affilié aux CB500 Hornet et CB750 Hornet... avec un peu de Z1000 et de Ducati Streetfighter esthétiquement ?

ADN sportif oblige, ce n’est pas le moteur de la CB1000R qui a été retenu, mais plutôt le vigoureux 4 cylindres de 999 cm3 issu de la CBR1000RR Fireblade 2017. Retravaillé pour l’occasion, il est plus nerveux à bas régime, cadencé par 151,7 ch à 11000 tr/min et 104 Nm de couple à 9000 tr/min. Il est associé à un embrayage antidribble, un accélérateur électronique et une boite de vitesses 6 rapports (shifter en option).

Une vraie partie cycle sportive

Qui dit moteur de Fireblade, dit partie cycle affûtée : cadre périmétrique en acier( 1455 mm d’empattement), bras oscillant en aluminium, fourche inversée réglable SFF-BP de 41 mm, amortisseur Showa Pro-Link réglable, freinage à disques flottants mordus par des étriers radiaux Nissin et jantes de 17 pouces chaussées par des pneus en 120/70 et 180/55. La CB1000 Hornet affiche 211 kg tous pleins faits sur la balance, et la selle culmine à 809 mm.

L’aspect techno n’est pas en reste, sans trop en faire. La moto reçoit un compteur TFT de 5 pouces connecté, 4 modes moteurs (Rain, Sandard, Sport, User), 3 modes de puissance, 3 modes de frein moteur et 4 modes de contrôle de traction (HSTC).

La Honda CB1000 Hornet 2025 déclinée en version SP

Mais ce n’est pas tout, puisque la CB1000 Hornet 2025 SP proposera une expérience encore plus radicale. Gain de puissance (+5 ch et +3 Nm de couple), shifter de série, freinage Brembo, amortisseur Öhlins TTX36 et deux modes moteur personnalisables en sus. Prouesse : l’ensemble ne s’alourdit que d’1 kg (212 kg tous pleins faits).

La CB1000 Hornet 2025 (coloris rouge, noir, blanc) et sa version SP (coloris noir et doré) débarqueront courant 2025. Les tarifs n’ont hélas pas encore été communiqués.

Honda CB1000 Hornet 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide

Cylindrée : 999 cm3

Alésage/course : 76 mm x 55,1 mm

Taux de compression : 11,7 à 1

Puissance : 151,8 à 10 000 tr/mn (standard) et 157,2 ch à 11 000 tr/mn (SP)

Couple : 104 Nm à 9000 tr/mn (standard) 107 Nm à 9000 tr/mn (SP)

Injection : électronique PGM-FI

Conso mixte : 5,9 l/100 km

Transmission :

Embrayage : Multidisque en bain d’huile avec antidribble

Boîte de vitesse : 6 rapports

Shifter (option sur version standard, de série sur version SP)

Transmission : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique en acier, bras-oscillant en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée Showa SFF-BP 41 mm

Suspension arrière : amortisseur Showa (standard), amortisseur Öhlins TTX36 (SP)

Frein avant : double disques de 310 mm, étrier Nissin 4 pistons (standard), étriers Brembo Stylema 4 pistons (SP)

Frein arrière : Simple disque de 240 mm, étrier 1 piston

Dimensions, poids

Longueur : 2140 mm

Largeur : 790 mm

Empattement : 1455 mm

Hauteur de selle : 809 mm

Garde au sol : 135 mm

Angle chasse :25°

Chasse :98 mm

Pneu avant : 120/70/17

Pneu AR : 180/55/17

Pneus : Bridgestone Batlax S22F / Dunlop Roadsport 2

Réservoir : 17 litres

Poids annoncé : 211 kg tous pleins faits (standard), 212 kg tous pleins faits (SP)