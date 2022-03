Le nouveau Harley-Davidson Sportster S 1250 est-il un "vrai" Sportster ? Depuis la disparition du modèle emblématique du catalogue européen pour cause de normes antipollution restrictives, la question divise... Mais le modèle actuellement en teasing pourrait changer la donne !

Harley Davidson Sportster 2022 : une orientation cruiser

Le nouveau Sportster - potentielle déclinaison "Nightster" - reprendra le fameux twin "Revolution Max" propulsant le Sportster S 1250 et la Pan America. Conçu pour être réduit en taille, il est probable qu’il perde en cylindrée (975 cm3 comme sur la Bronx) pour se rapprocher du Sportster Iron 883, feu best seller du catalogue Harley. Si l’on en croit le teaser, la moto recevra un phare rond plus traditionnel et une fourche télescopique, appuyant le coté cruiser du modèle.

Ce à quoi pourrait ressembler le nouveau Sportster 2022

Un adversaire de taille face à l’Indian Scout ? On vous donne rendez-vous le 12 avril 2022 pour en savoir plus.