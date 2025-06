35 ans déjà que la Harley-Davidson Fat Boy fait trembler le bitume ! Modèle iconique des années 90, il a définitivement marqué la pop culture avec le chef d’oeuvre (oui !) Terminator 2. Pour ses 30 ans, la moto avait eu son édition spéciale "Full Black", alors pourquoi pas pour ses 35 ?

C’est chose faite avec la Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost, qui rejoint, par la même occasion, l’exclusive collection icons. Limitée à 1990 exemplaire (année de naissance de la première Fat Boy), l’engin s’habille d’une livrée "miroir", secondée par une foule d’éléments chromés.

A l’instar du premier modèle de 1990, plusieurs détails jaunes dénotent de la "brillance" de l’ensemble. On les trouve sur les cache-culbuteurs et moteurs, et sur le logo du réservoir. D’autres éléments soulignent l’exclusivité du modèle, tels qu’une sangle tressée sur le réservoir, un cache de filtre à air arrondi, le numéro de série gravé sur la console et l’emblème de la collection Icons sur le garde-boue arrière.

La Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost est vendue au prix de 30 390 euros.