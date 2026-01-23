Comme vous le saviez peut-être, le championnat "King of the Baggers" se mondialise sous la coupe du MotoGP. Une compétition qui cartonne aux Etats-Unis, rebaptisée Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 (BWC) pour son format international. En marge de certains Grand Prix du MotoGP 2026, des Harley-Davidson Road Glide V-Twin 131R préparées (200 ch, châssis course, poids allégé) s’affronteront dans 6 courses démesurées.
L’Indonésie sur les starting blocks
Harley-Davidson conforme l’arrivée de Niti Racing (Indonésie) aux coté des autres team : Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italie) et Joe Rascal Racing (Australie). C’est la toute première équipe indonésienne à poser ses roues sur une "plateforme MotoGP". Bientôt un team en Grand Prix ? La grille compte actuellement 4 équipes et 9 pilotes pour cette saison inaugurale.
« Cela nous offre une base solide et compétitive pour cette première saison, et les discussions en cours avec d’autres équipes nous encouragent par l’intérêt suscité à l’échelle mondiale, explique Jeffrey Schuessler, directeur du programme Racing chez Harley-Davidson. Nous continuons ainsi à développer le championnat de manière structurée et durable. »
Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 : format provisoire du week-end
Grands Prix des États-Unis, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d’Aragon et
d’Autriche :
- Vendredi : Essais libres 1 (FP1) et Essais libres 2 (FP2).
- Samedi : Qualifications en milieu de journée, Course 1 dans l’après-midi, après la course MotoGP
Tissot Sprint.
- Dimanche : La Course 2 Bagger World Cup le matin ou l’après-midi
Grand Prix d’Italie au Mugello :
- Vendredi : FP1, FP2 et qualifications.
- Samedi : Course 1 et Course 2 Bagger World Cup
Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 : la billetterie
Les tarifs et les réservations (dont les forfaits spéciaux) sont disponibles sur les pages de chaque Grand Prix :
- Etats-unis – Circuit of the Americas (Austin) : 27–29 mars
- Italie – Autodromo Internazionale del Mugello : 29–31 Mai
- Pays-Bas – TT Circuit Assen : 26–28 Juin
- Grande Bretagne – Circuit de Silverstone : 7–9 Aout
- Aragón (Espagne) – MotorLand Aragón : 28–30 Aout
- Autriche – Red Bull Ring : 18–20 Septembre (fin du Championnat)