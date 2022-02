Ce n’est pas un secret : en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’année 2020 a été une année noire pour les constructeurs motos. Pour autant, Harley-Davidson fait une belle remontée avec plus de 30% de machines livrées dans le monde en 2021, soit environ 188 494 motos.

La nouvelle gamme "Grand America Touring", dont la Pan America 1250 est la figure de proue, a fait une belle percée : 93961 motos ont été livrées, contre 59494 motos de la gamme Cruiser et 25123 motos chez les Sport/Street. En tout et pour tout, le gros trail H-D a trouvé 9916 acquéreurs. On est certes loin des chiffres de la star du segment, la BMW R 1250 GS, mais on s’éloigne du « bide annoncé » par les mauvaises langues !

Des chiffres à relativiser

Ce net progrès n’est pas le même partout. Il est surtout remarquable en Amérique du Nord, qui affiche +22% des ventes en 2021. Dans d’autres pays, ce n’est pas la même limonade : - 16% en Europe, - 8% en Asie Pacifique et - 39% en Amérique latine.

En Europe, nul doute que les "anciens" Sportster, best-sellers de la firme américaine, qui ont cessés d’être importés en raison des normes anti-pollution Euro 5, ont contribué à ce recul. Ils ont été remplacés par une machine plus moderne équipée d’un moteur refroidi par liquide, le Sportster 1250 S. Une moto qui a encore tout à prouver, sachant qu’elle n’est pas (encore) éligible au permis A2 tout en s’affichant à un tarif onéreux (15690 €), soit bien plus que les précédents Sportster.

Outre la pandémie du Coronavirus, la forte perturbation des chaines de production a impacté l’approvisionnement en matière première et la logistique globale. En cela, Harley-Davidson, confiant pour 2022, s’attend à une stabilisation et une progression jusqu’à 10%. Le nouveau twin 117 contribuera-t-il à cette croissance ?