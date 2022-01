Elle a été un véritable épouvantail en compétition au début des années 80, dans les disciplines (Production, Endurance) où les très grosses cylindrées étaient autorisées ! Elle a fait un carton, notamment dans l’hémisphère Sud (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud), et a été également vendue dans quelques pays d’Europe (principalement France, Grande-Bretagne et Allemagne).

Une compétition-client

D’une présentation soignée (rétroviseurs chromés, jantes Comstar dorées, peinture métal), la CB 1100 R a également évolué constamment sur chacun des trois millésimes (1981, 1982 et 1983) où elle a été vendue. Ensuite, Honda passe au V4 et la compétition se tourne plus vers les 750.

Assis chez le spécialiste du youngtimers Belles Bécanes, à Cholet, Philippe et Axel nous parlent de cette machine mythique dans cette nouvelle édition de "un apéro avec Motomag" !