Plus de 70 ans après sa création en 1949, le Championnat du monde des Grands Prix moto ne cesse de croitre en popularité partout dans le monde. La catégorie reine fêtera d’ailleurs son 1000ème Grand Prix en 2023, et pas n’importe où, car c’est le Grand Prix de France sur le circuit du Mans qui s’apprête à l’accueillir ! L’événement majeur de la compétition moto en France a par ailleurs récolté un record d’affluence en 2022, tout en étant élu meilleur Grand Prix de la saison... rien que ça !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le Grand Prix de France sera non seulement le 1000ème Grand Prix de l’histoire, mais aussi le 30ème Shark Grand Prix de France organisé par Claude Michy, promoteur historique de la course. L’édition 2023 s’annonce grisante, avec un Fabio Quartararo et un Johann Zarco déterminés à en découdre avec l’excellent Francesco Bagnaia, sacré champion du monde en 2022. Thomas Baujard de GP Mag, notre magazine dédié au MotoGP, se tiendra prêt pour débriefer la course !

Le Grand Prix de France du MotoGP 2023 se déroulera les 12, 13 et 14 mai prochains. N’oubliez pas de réserver vos places !