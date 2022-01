A t’elle inventé le concept de sportive moderne ? La Suzuki GSX-R 750, lancée en 1985, était en effet une moto de course qui a ensuite été adaptée et homologuée pour la route, quand, auparavant, on prenait des motos de route et on les coursifiait pour essayer d’aller plus vite.

Y’a débat

Ce soir, un "apéro avec Motomag", votre petite friandise moto et culture du vendredi soir, est tourné chez Belles Bécanes à Cholet, spécialiste en motos youngtimers dans des états exceptionnels. Et entre nos deux présentateurs, y’a débat. Phil est carrément extatique devant cette moto qui le faisait rêver dans sa jeunesse, tandis qu’Axel, à cette époque là, roulait déjà sur les nanars italiens qu’il affectionne tant.

Et vous, la GSX-R 750, ça vous évoque quoi ?