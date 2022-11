Fantic élargit sa gamme avec une surprise de taille : une Caballero motorisée par le CP2 des Yamaha MT-07, XSR 700, R7 et Tracer... un poil plus performant même, avec 75 ch et 68 Nm de couple, soit 1,5 ch et 1 Nm de plus que les modèles Yam’.

Fantic Caballero 700 : le cavalier CP2

Si les mono des Caballero 125, 250 et 500 délivraient un charme certain, Fantic nous offre tout autre chose avec sa nouvelle 700. La moto profite d’ailleurs d’une montée en gamme techno, en témoignent son éclairage LED, son système ride-by-wire, son ABS en courbe, son contrôle de traction et ses 3 modes moteur. Des fonctions ajustables directement sur l’écran rond TFT de 3,5 pouces.

La partie cycle suit cette progression, avec un nouveau cadre en acier suspendu par une fourche Marzocchi de 45 mm et un amortisseur réglable offrant 150 mm de débattement. Les pneus mixtes enveloppent des jantes à rayons de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière. Quant au freinage, il est signé Brembo avec un disque de 330 mm mordu par un étrier radial 4 pistons à l’avant, et un disque de 245 mm à l’arrière. Avec son réservoir de 14 litres, la moto affiche un poids de 180 kg à sec.

La Fantic Caballero 700 Scrambler posera ses roues en concession en avril 2023 dans des coloris bleu et rouge, pour un tarif d’environ 10 000 euros.

Fantic Caballero 700 2023 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre 4 temps, refroidi par liquide

Cylindrée : 689 cm3

Puissance max. : 75 ch

Couple max. : 69 Nm

Alésage x course : 80 mm x 68,6 mm

Distribution : deux arbres à 4 soupapes

Transmission :

Boite 6 rapports

Embrayage : multidisque en bain d’huile

Partie cycle :

Échappement : double pot d’échappement en acier inox

Cadre : cadre poutre en acier

Bras oscillant : en aluminium

Pneumatiques : 110/80 R19 à l’avant et 150/70 R17 à l’arrière

Roues : jantes en aluminium à rayons

Freins : disque avant 330 mm, étrier Brembo radial à 4 pistons / disque arrière 245 mm, étrier Brembo

Suspension avant : VRM-Marzocchi 45 mm

Course avant : 150 mm

Suspension arrière : mono-amortisseur VRM-Marzocchi réglable en précharge

Course arrière : 150 mm

Electronique :

Tableau de bord : TFT 3,5 pouces, connectivité Bluetooth

Feux : LED

ABS cornering Continental (désactivable)

Traction Control (désactivable)

Dimensions :

Hauteur selle : 830 mm

Empattement : 1460 mm

Poids : 180 kg à sec

Réservoir : 14 litres