Annulé deux ans de suite pour cause de Covid, ce roulage est un rassemblement (sans publicité) sur invitations où amateurs de classiques et néo-classiques, sides, cyclos sport, Bitzas ou coursifiées, pourvu qu’ils aient "L’esprit et la trajectoire", peuvent rouler durant 3 jours dans une excellente ambiance.

Koelher Escofier 500cc comme à l’époque.

Courte, mais technique, la piste du circuit de la Châtre, est idéale pour les machines anciennes et petites cylindrées. Ce circuit où on tourne dans le sens inverse d’horloge, offre des sensations uniques grâce à ses nombreux virages et ses changements d’inclinaison sur 1,1 kilomètre. Sa portion sinueuse se combine parfaitement avec son unique ligne droite et son gros freinage.

Sans public (Covid oblige), c’est donc les 25/26/27 juin derniers que les "fondus" de piste en anciennes se sont retrouvés pour trois jours d’arsouilles sur le "tourniquet Berrichon" à La Châtre (36).

15 roulages sur 3 jours et 7 séries : 50/125, 125, 125 à 500, 500 et plus, avant-guerre, 2 séries sides dont une grandes roues. Une centaine d’inscrits, dont 40 sides, avec "ajustement à l’anglaise" des séries dès le vendredi... Et baptêmes de sides pour les amateurs chaque midi.

Samedi soir une série de "prototypes" et d’engins roulants improbables, bien dans « l’esprit » Fanakick, ont été présentés et ont pris la piste. À noter, la magnifique réalisation de David : un side des années 20/30 à l’échelle 2/3 - 3/4 qui a nécessité 4 mois de travail, équipé d’un moteur Zurcher 175 et d’un châssis "maison".

Projection des photos et d’une superbe vidéo le samedi soir avec la traditionnelle remise de coupes (engins improbables).

Seuls de la Frico Team pour ce roulage ; un très bon WE, quand même... 13 roulages sur le sec, avec l’Amdess Honda 836, on s’est bien régalés !

Merci à José, et à toute l’équipe du FANAKICK pour leur convivialité, l’ambiance décontractée et familiale de ce rassemblement.

Credit photo : Fanakick