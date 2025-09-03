Suzuki DR-Z4S : fiche technique

Moteur :

Type : Monocylindre 4 temps / Refroidissement liquide

Cylindrée : 398 cm³

Alésage x Course : 90 x 62,6 mm

Rapport Volumétrique : 11.1 : 1

Puissance annoncée : 38 ch à 8 000 tr/min

Couple Annoncé : 37 Nm à 6 500 tr/min

Alimentation : Injection électronique

Démarreur : Électrique

Consommation : 3,5 l/100km

Émission CO2 : 82 g/km

Transmission :

Boite : 5 rapports

Partie cycle :

Angle de chasse : 27,5°

Chasse : 107 mm

Empattement : 1 490 mm

Suspension avant : Fourche inversée KYB entièrement réglable

Suspension arrière : Amortisseur KYB entièrement réglable

Jantes : Aluminium de 21 pouces à l’avant / Aluminium de 18 pouces à l’arrière

Frein avant : Disque

Frein arrière : Disque

Pneu avant : 80/100-21M/C 51P, à chambre à air

Pneu arrière : 120/80-18M/C 62P, à chambre à air

Dimensions, poids, capacités :

L x l x H : 2 270 x 885 x 1 230 mm

Hauteur de selle : 920 mm

Garde au sol : 300 mm

Essence : 8,7 L

Huile : 1,9 L

Poids : 151 kg tous pleins faits

Prix : à partir de 9 699 euros



Suzuki DR-Z4SM : fiche technique

Moteur :

Type : Monocylindre 4 temps / Refroidissement liquide

Cylindrée : 398 cm³

Alésage x Course : 90 x 62,6 mm

Rapport Volumétrique : 11.1 : 1

Puissance annoncée : 38 ch à 8 000 tr/min

Couple Annoncé : 37 Nm à 6 500 tr/min

Alimentation : Injection électronique

Démarreur : Électrique

Consommation : 3,4 l/100km

Émission CO2 : 80 g/km

Transmission :

Boite : 5 rapports

Partie cycle :

Angle de chasse : 26,5°

Chasse : 95 mm

Empattement : 1 465 mm

Suspension avant : Fourche inversée KYB entièrement réglable

Suspension arrière : Amortisseur KYB entièrement réglable

Jantes : Aluminium de 17 pouces à l’avant / Aluminium de 17 pouces à l’arrière

Frein avant : Disque

Frein arrière : Disque

Pneu avant : 120/70R17M/C 58H, à chambre à air

Pneu arrière : 140/70R17M/C 66H, à chambre à air

Dimensions, poids, capacités :

L x l x H : 2 195 x 885 x 1 190 mm

Hauteur de selle : 890 mm

Garde au sol : 260 mm

Essence : 8,7 L

Huile : 1,9 L

Poids : 154 kg tous pleins faits

Prix : à partir de 9 699 euros