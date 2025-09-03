Suzuki DR-Z4S : fiche technique
Moteur :
Type : Monocylindre 4 temps / Refroidissement liquide
Cylindrée : 398 cm³
Alésage x Course : 90 x 62,6 mm
Rapport Volumétrique : 11.1 : 1
Puissance annoncée : 38 ch à 8 000 tr/min
Couple Annoncé : 37 Nm à 6 500 tr/min
Alimentation : Injection électronique
Démarreur : Électrique
Consommation : 3,5 l/100km
Émission CO2 : 82 g/km
Transmission :
Boite : 5 rapports
Partie cycle :
Angle de chasse : 27,5°
Chasse : 107 mm
Empattement : 1 490 mm
Suspension avant : Fourche inversée KYB entièrement réglable
Suspension arrière : Amortisseur KYB entièrement réglable
Jantes : Aluminium de 21 pouces à l’avant / Aluminium de 18 pouces à l’arrière
Frein avant : Disque
Frein arrière : Disque
Pneu avant : 80/100-21M/C 51P, à chambre à air
Pneu arrière : 120/80-18M/C 62P, à chambre à air
Dimensions, poids, capacités :
L x l x H : 2 270 x 885 x 1 230 mm
Hauteur de selle : 920 mm
Garde au sol : 300 mm
Essence : 8,7 L
Huile : 1,9 L
Poids : 151 kg tous pleins faits
Prix : à partir de 9 699 euros
Suzuki DR-Z4SM : fiche technique
Moteur :
Type : Monocylindre 4 temps / Refroidissement liquide
Cylindrée : 398 cm³
Alésage x Course : 90 x 62,6 mm
Rapport Volumétrique : 11.1 : 1
Puissance annoncée : 38 ch à 8 000 tr/min
Couple Annoncé : 37 Nm à 6 500 tr/min
Alimentation : Injection électronique
Démarreur : Électrique
Consommation : 3,4 l/100km
Émission CO2 : 80 g/km
Transmission :
Boite : 5 rapports
Partie cycle :
Angle de chasse : 26,5°
Chasse : 95 mm
Empattement : 1 465 mm
Suspension avant : Fourche inversée KYB entièrement réglable
Suspension arrière : Amortisseur KYB entièrement réglable
Jantes : Aluminium de 17 pouces à l’avant / Aluminium de 17 pouces à l’arrière
Frein avant : Disque
Frein arrière : Disque
Pneu avant : 120/70R17M/C 58H, à chambre à air
Pneu arrière : 140/70R17M/C 66H, à chambre à air
Dimensions, poids, capacités :
L x l x H : 2 195 x 885 x 1 190 mm
Hauteur de selle : 890 mm
Garde au sol : 260 mm
Essence : 8,7 L
Huile : 1,9 L
Poids : 154 kg tous pleins faits
Prix : à partir de 9 699 euros