SWM Stormbreaker V 1200 : fiche technique
Moteur :
Type : bicylindre en V, refroidissement par air
Cylindrée : 1.202 cm3
Puissance : 81,6 ch (60 kW)
Boite de vitesse : 5 rapports
Transmission finale : par chaîne
Partie cycle :
Suspension avant Fourche télescopique
Suspension arrière : bras oscillant et double amortisseur
Frein avant : hydraulique, deux disques
Frein arrière : simple disque
Roues : jantes alliage de 16 pouces
Pneu avant : 130/90 B16
Pneu arrière : 150/80 B16
Poids et dimensions :
Hauteur de selle : 715 mm
Longueur : 2.165 mm
Largeur : 830 mm
Hauteur : 1.110 mm
Poids : 250 kg à sec, 262 kg tous pleins faits
Réservoir : 14 litres
Prix : 9 990 €