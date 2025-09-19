SWM Stormbreaker V 1200 : fiche technique

Moteur :

Type : bicylindre en V, refroidissement par air

Cylindrée : 1.202 cm3

Puissance : 81,6 ch (60 kW)

Boite de vitesse : 5 rapports

Transmission finale : par chaîne

Partie cycle :

Suspension avant Fourche télescopique

Suspension arrière : bras oscillant et double amortisseur

Frein avant : hydraulique, deux disques

Frein arrière : simple disque

Roues : jantes alliage de 16 pouces

Pneu avant : 130/90 B16

Pneu arrière : 150/80 B16

Poids et dimensions :

Hauteur de selle : 715 mm

Longueur : 2.165 mm

Largeur : 830 mm

Hauteur : 1.110 mm

Poids : 250 kg à sec, 262 kg tous pleins faits

Réservoir : 14 litres

Prix : 9 990 €