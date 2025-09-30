Kawasaki ZX-4RR : fiche technique

Moteur :

Type de moteur : 4 cylindres à refroidissement liquide

Cylindrée : 399 cm³

Taux de compression : 12.3:1

Système de soupapes : DOHC, 16 valves

Performances & Transmissions :

Puissance maximale : 77 ch à 14,500 tr/min

Puissance maximale avec RAM Air : 80 ch à 14,500 tr/min

Couple maximal : 39 Nm à 13,000 tr/min

Transmission : 6 vitesses

Transmisson finale : par chaîne

Freins & Suspensions :

Frein avant : Double disques ø 290 mm étriers radiaux monobloc 4-pistons

Frein arrière : Simple disque 220 mm, étrier simple piston

Suspension avant : Fourche inversée Showa 37 mm (SFF-BP) ajustable

Suspension arrière : amortisseur Showa BFRC lite réglable

Châssis & Dimensions :

Type de cadre : Treillis, acier haute résistance

Débattement de la roue avant : 120 mm

Débattement de la roue arrière : 124 mm

Pneu avant : 120/70ZR17M/C (58W)

Pneu arrière : 160/60ZR17M/C (69W)

L x l x H1,990 x 765 x 1,110 mm

Empattement : 1380 mm

Garde au sol : 135 mm

Capacité de carburant : 15 litres

Hauteur de selle : 800 mm

Poids tous pleins faits : 189 kg

Prix : à partir de 9 599 euros