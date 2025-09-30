Kawasaki ZX-4RR : fiche technique
Moteur :
Type de moteur : 4 cylindres à refroidissement liquide
Cylindrée : 399 cm³
Taux de compression : 12.3:1
Système de soupapes : DOHC, 16 valves
Performances & Transmissions :
Puissance maximale : 77 ch à 14,500 tr/min
Puissance maximale avec RAM Air : 80 ch à 14,500 tr/min
Couple maximal : 39 Nm à 13,000 tr/min
Transmission : 6 vitesses
Transmisson finale : par chaîne
Freins & Suspensions :
Frein avant : Double disques ø 290 mm étriers radiaux monobloc 4-pistons
Frein arrière : Simple disque 220 mm, étrier simple piston
Suspension avant : Fourche inversée Showa 37 mm (SFF-BP) ajustable
Suspension arrière : amortisseur Showa BFRC lite réglable
Châssis & Dimensions :
Type de cadre : Treillis, acier haute résistance
Débattement de la roue avant : 120 mm
Débattement de la roue arrière : 124 mm
Pneu avant : 120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière : 160/60ZR17M/C (69W)
L x l x H1,990 x 765 x 1,110 mm
Empattement : 1380 mm
Garde au sol : 135 mm
Capacité de carburant : 15 litres
Hauteur de selle : 800 mm
Poids tous pleins faits : 189 kg
Prix : à partir de 9 599 euros