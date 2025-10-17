BMW S 1000 RR 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : 4-cylindres en ligne, 4-temps

Refroidissement : Liquide

Cylindrée : 999 cm3

Alésage/course : 80 mm x 49,7 mm

Puissance : 210 ch à 13 750 tr/mn

Couple : 113 Nm à 11 000 tr/mn

Gestion moteur : Injection électronique, accélérateur Ride-by-wire

Consommation : 6,4 l/100km (constructeur)

Transmission :

Embrayage : Multidisques en bain d’huile avec antidribble

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique en aluminium, moteur porteur, bras-oscillant en alu

Suspension Avant : Fourche inversée 45 mm entièrement réglable

Suspension Arrière : Mono-amortisseur entièrement réglable

Frein Avant : Double disques de 320 mm, étriers radiaux 4 pistons

Frein Arrière : Simple disque de 220 mm, étrier 1 piston

ABS : Sensible à l’angle et semi-intégral

Jante Avant / Arrière : Bâtons en aluminium coulé

Dimensions, poids, capacités :

Longueur : 2073 mm

Largeur : 848 mm

Empattement : 1457 mm

Hauteur de selle : 832 mm

Pneu Avant : 120/70/17

Pneu Arrière : 190/55/17

Réservoir : 16,5 litres

Poids annoncé : 198 kg tous pleins faits

Prix : 21 400 euros