BMW S 1000 RR 2025 : fiche technique
Moteur :
Type : 4-cylindres en ligne, 4-temps
Refroidissement : Liquide
Cylindrée : 999 cm3
Alésage/course : 80 mm x 49,7 mm
Puissance : 210 ch à 13 750 tr/mn
Couple : 113 Nm à 11 000 tr/mn
Gestion moteur : Injection électronique, accélérateur Ride-by-wire
Consommation : 6,4 l/100km (constructeur)
Transmission :
Embrayage : Multidisques en bain d’huile avec antidribble
Boîte de vitesse : 6 rapports
Transmission finale : Par chaîne
Partie cycle :
Cadre : Périmétrique en aluminium, moteur porteur, bras-oscillant en alu
Suspension Avant : Fourche inversée 45 mm entièrement réglable
Suspension Arrière : Mono-amortisseur entièrement réglable
Frein Avant : Double disques de 320 mm, étriers radiaux 4 pistons
Frein Arrière : Simple disque de 220 mm, étrier 1 piston
ABS : Sensible à l’angle et semi-intégral
Jante Avant / Arrière : Bâtons en aluminium coulé
Dimensions, poids, capacités :
Longueur : 2073 mm
Largeur : 848 mm
Empattement : 1457 mm
Hauteur de selle : 832 mm
Pneu Avant : 120/70/17
Pneu Arrière : 190/55/17
Réservoir : 16,5 litres
Poids annoncé : 198 kg tous pleins faits
Prix : 21 400 euros