Circuler sur les bandes d’arrêt d’urgence en cas de congestion du trafic ? Une pratique dangereuse, que ce soit pour sa propre sécurité (présence de déchets et de résidus d’accidents sur le bitume, et parfois surtout de personnel) et pour les autres ! Mais en Espagne, la DGT (Dirección General de Tráfico) ne l’entend pas de cette oreille. Sous l’impulsion des motards espagnols, elle planifie de modifier le chapitre 36 du Règlement général de la circulation. Dès 2025, les deux-roues motorisés seront autorisés à circuler sur les bandes d’arrêt d’urgence en cas d’embouteillages. Les règles ? Ne pas dépasser les 30 km/h et respecter la priorité due aux véhicules d’interventions, vélos et véhicules agricoles...

« Il s’agit d’une mesure visant à fluidifier la circulation des motocyclistes avec certaines conditions de sécurité. Cette modification sera effectuée par décret royal et entrera en vigueur en 2025 » explique Ana Blanco, la sous-directrice adjointe de la DGT

La Circulation Inter-files (CIF) est pourtant la solution !

En cas de congestion du trafic, plutôt que risquer le pire en circulant sur ces voies d’arrêt d’urgence (l’appellation est pourtant claire), pratiquer la circulation inter-files à moto ou scooter est une évidence. Si elle est correctement pratiquée (notamment en limitant sa vitesse à 50 km/h, avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules), elle permet de fluidifier le trafic et tout en limitant le risque d’accident entre deux-roues motorisés et automobiles. Un pratique défendue par la FFMC depuis des années, et toujours en "expérimentation" à l’heure actuelle. Afin d’appuyer la pertinence de la pratique, il est étonnant que l’Espagne ne prenne pas exemple sur la France !

