Outre la Honda E-VO réservée au marché asiatique, le concept EV-Fun est la toute première moto électrique Honda. Il est même le premier constructeur historique se lancer dans la commercialisation d’une "moto" électrique.

Rebaptisée Honda WN7 en version de série, elle sera disponible dès 2026 en Europe en équivalent 125 (A1) et équivalent roadster mid-size (A2), avec une puissance "proche de celle d’un roadster 600 cm³ à moteur thermique".

Plus de 130 km d’autonomie

La Honda WN7 est propulsée par un moteur de 18 kW à refroidissement liquide, développant une puissance d’environ 35 kw (47,5 ch) en crête pour 100 Nm de couple. Il sera bridable électroniquement à 11 kw (15 ch) dans sa version A1.

Equipée d’une batterie lithium-on non-amovible, la moto dépassera les 130 km d’autonomie. La différence avec ses concurrentes se situe coté charge, car compatible CCS2 (charge de 20 à 80% en 30 min) et système domestique 6kW (moins de 3h pour une charge complète).Le poids annoncé est de 217 kg.

En attendant sa présentation détaillée à l’EICMA 2025 à partir du 4 novembre prochain, nous avons déjà une idée du prix de la Honda WN7, qui sera d’environ 14 999 euros.