Dans le secteur automobile, il est fréquent d’avoir la direction assistée électronique de série. Ce n’était pas le cas en moto jusqu’à aujourd’hui.

EPS Yamaha : les motos de série bientôt équipées du système ?

Yamaha développe son système de direction assistée EPS sur ses YZ450FMs et YZ250F. Ces motos participent au championnat All Japan Motocross au sein du Factory Racing Team cette année. Le prototype de direction assistée est déjà connu chez le constructeur japonais puisque sa gamme de quads et motoneiges en est déjà équipée.

Cependant cette nouvelle technologie diffère de celle employée en automobile. Yamaha souhaite que l’EPS fonctionne comme un amortisseur de direction en améliorant la stabilité à haute vitesse. Il assouplirait aussi la direction à basse vitesse pour assister les manoeuvres.

Ce système utilise un capteur de couple magnétostrictif qui permettrait, aidé par l’ECU, de détecter et d’ajuster le couple de rotation de la colonne de direction.