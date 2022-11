Quand un cruiser tendance bobber met des valises rigides et une tête de fourche façon « batwing », ça devient… un Street Glide ! Non, on rigole, la CMX1100 accède juste au statut officiel de Rebel Touring, bref un « bagger » pour les initiés.

CMX1100 Rebel Touring : pack touring et valises de série

Une fois n’est pas coutume, commençons notre avis en râlant un peu. C’est dommage tout de même de voir que cette désormais vraie variante Touring de la CMX1100 fasse finalement assez peu de frais par rapport à ce que proposait déjà le pack Touring.

Déjà, un surnom tout simple mais différent comme Bagger aurait pu la distinguer. On aurait pu aller jusqu’à « Club Style », c’est la mode en ce moment (cf. la Harley Low Rider ST), mais c’était peut-être pousser le bouchon un poil trop loin. Bref, cette Rebel 1100 Touring arbore un joli carénage (fixé sur la fourche) en forme de mini Batwing, identique à celui déjà proposé en option.

En revanche, ce qui est nouveau, ce sont les valises rigides (16 L à droite, 19 L à gauche, donc pas de place pour un casque) à couvercle monté sur charnière, qui ont indéniablement plus de style que les sacoches cavalières du pack d’options. Carénages et équipements supplémentaires veut forcément dire poids plus élevé, avec 233 kg tous pleins faits en version boite méca, et 248 kg en déclinaison DCT, soit entre 10 et 23 kg de plus que le modèle standard.

Vous voilà donc mieux protégé pour rouler plus longtemps tout en pouvant emporter quelques affaires sur votre cruiser bagger nippon, qui en mode Touring a pris une dizaine de kilos.

Pour le reste, rien ne change : on retrouve le bicylindre en ligne de l’Africa Twin 1100 (87 ch et 98 Nm de couple), une commande de gaz électronique TBW, un régulateur de vitesse, un système de contrôle de couple HSTC et 4 modes de conduite (Standard, Rain, Sport et un mode personnalisable). La CMX1100 est toujours disponible avec boîte méca ou DCT, le tout en faisant d’ailleurs une moto vraiment sympa pour la balade comme pour le quotidien. Ah si, on a droit à un nouveau coloris gris en plus du noir. Funky non ?

CMX1100 Rebel Touring : l’essentiel

Carénages, bulle et valises de série

Disponible en boîte méca ou DCT

Accélérateur ride by wire

3 modes de conduite + 1 mode User

DCT : transmission automatique ou manuelle via gâchettes au guidon

Antipatinage à 3 niveaux

Fourche inversée, deux amortisseurs

Étrier de frein avant à montage radial

Hauteur de selle 700 mm

Régulateur de vitesse

Écran LCD à affichage négatif

Prise USB-C sous la selle

Pouf passager amovible

CMX1100 Rebel Touring : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau

Cylindrée : 1 084 cm3

Alésage x Course : 92 x 81,5 mm

Puissance maxi : 64 kW (87ch) à 7 000 tr/min

Couple maxi : 98 Nm à 4 750 tr/min

Émissions CO2 : 114 g/km (DCT 123 g/km)

Alimentation :

Carburation : Injection électronique PGM-FI

Capacité de carburant : 13,6 litres

Consommation (WMTC) : 4,9 l/100 km* (STD) / 5,3 l/100 km* (DCT)

Système électrique :

Allumage : Digital avec avance électronique

Démarrage : Électrique

Alternateur : 419 W

Transmission :

Embrayage : Multidisque en bain d’huile, commande manuelle / Double embrayage multidisque en bain d’huile (version DCT)

Boîte : 6 rapports en prise constante

Transmission finale : Par chaîne à joints toriques

Cadre :

Type : Double poutre/double berceau tubulaire en acier

Partie cycle :

Dimensions (L x l x H) 2 240 x 853 x 1 115 mm (manuelle)

2 240 x 834 x 1 115 mm (DCT)

Empattement : 1 520 mm

Angle de chasse : 28° (angle de fourche 30°)

Traînée : 110 mm

Hauteur de selle : 700 mm

Garde au sol : 120 mm

Poids en ordre de marche : 233 kg (manuelle) ; 248 kg (DCT)

Suspensions :

Avant : Fourche à cartouche ø 43 mm, réglable en précharge. Débattement

Arrière :2 combinés-amortisseurs à réservoir séparé, réglable en précharge.

Roues :

Type : Jantes alliage à branche en Y

Pneumatiques : 130/70 B18 M/C (avant), 180/65 B16 M/C (arrière)

Frein Avant : Simple disque hydraulique flottant ø 330 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté

Frein Arrière : Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté

Instrumentation & éclairage :

Instrumentation : Écran LCD de 120 mm, prise USB-C

Sécurité : Système antiblocage ABS, systèmes de contrôle de couple HSTC et anti-cabrage, système antidémarrage HISS

Éclairage : LED

Équipements : Prise USB, régulateur de vitesse…