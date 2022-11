Et de cinq pour la plateforme développée autour du bicylindre 471 cm3 chez Honda ! Les CB500F et 500X, CBR500R et CMX500 accueillent en effet dans leur gamme un nouveau modèle pour 2023, la CL500 Scrambler, héritière de son aïeule CL72 de 1962, et dont le brevet avait circulé récemment.

Honda CL500 2023 : une CMX 500 "scramblerisée"

Soixante ans après le premier CL né au début des sixties, Honda sort donc à point nommé la CL500 Scrambler, attendue depuis quelques temps il est vrai.

Jusqu’ici, le constructeur japonais n’a pas, à vrai dire, cédé à la mode néorétro sur les petites cylindrées - la CB650R « Néo Sports Café » n’ayant rien de vintage en fait. Plus néo que rétro d’ailleurs, cette mignonne évocation d’un Scrambler moderne, à l’instar de ses cousines de gamme, ne fait pas dans l’esbroufe, au contraire.

« Simple, brute et rustique » furent les trois adjectifs ayant donné le ton pour son développement ! Quelques grammes de finesse n’auraient peut-être pas fait de mal, mais pas dans la même gamme, ni au même tarif.

Accessible, légère, économique à l’usage (conso annoncée à 3,6 l/100 km), la CL500 a même vocation, selon Honda, à s’échapper hors bitume avec des débattements de suspensions conséquents (155 mm à l’avant et 145 mm à l’arrière), des jantes de 19 et 17 pouces chaussées de pneus mixtes, un large guidon au contre prononcé, un silencieux en position haute (on verra ce qu’en dit le passager…) et des soufflets de fourche. Le train arrière quant à lui, se dote de deux combinés-amortisseur réglables en précharge sur 5 positions.

La selle de 790 mm (820 mm en option pour les grands), le poids contenu (192kg tous pleins faits) et le nouveau cadre tubulaire en treillis, étudié pour offrir un comportement confortable et agile, devraient favoriser son accès au plus grand nombre.

Quelques petites retouches sur le twin de 471 cm3 développant 46,6 ch pour 43,4 Nm de couple (donc accessible aux permis A2 sans bridage) : tandis qu’une dent s’ajoute à la couronne (41 contre 40 sur la CMX500) histoire de privilégier l’accélération, le calage de distribution et la cartographie d’alimentation par injection sont entièrement revues.

A cela s’ajoutent la selle plate matelassée, le réservoir (12 litres), les optiques et le petit écran numérique de la CMX, et hop le tour est joué ! Basique, d’accord, mais cela aurait été dommage de ne pas l’avoir, non ?

Mr. Hiroshi Furuse, Honda R&D Japon, responsable du développement de la CL500 2023 :

« Nous avons conçu la CL500 comme une moto qui permette à son propriétaire de sortir du lot, comme une expression de sa personnalité. Elle a été dessinée pour faire partie d’un vrai style de vie et peut être utilisée au quotidien par les jeunes générations sans arrière-pensée. Son style tout-terrain urbain possède un charme unique dans la gamme Honda, un style qui peut vraiment inspirer les propriétaires et les pousser à aller plus loin dans la direction qu’ils souhaitent ».

Honda CL500 2023 : l’essentiel

Nouveau cadre treillis tubulaire

Jantes 19 et 17 pouces av/ar

Débattement 150 et 145 mm av/ar

Pneus mixtes en 110 et 150 mm av/ar

ABS réglé pour une utilisation tout-chemin

Embrayage à glissement assisté

Frein avant à un seul disque, étrier axial 2 pistons

Silencieux en position haute

Éclairage leds

Accroche-casque sous la selle

Clignotants à retour automatique et fonction « freinage d’urgence »

Option selle haute (+ 30 mm)

Trois packs proposés : Aventure, Tour et Style

Coloris : orange, bleu, noir, vert

Honda CL500 2023 : Fiche technique

Moteur :

Bicylindre en ligne, 4 temps, double ACT et 8 soupapes, refroidi par eau

Cylindrée : 471 cm3

Alésage x Course : 67 x 66,8 mm

Puissance maxi : 34,3 kW (46,6 ch) à 8 500 tr/min (95/1/EC)

Couple maxi : 43,4 Nm à 6 250 tr/min (95/1/EC)

Alimentation :

Type : Injection électronique PGM-FI

Capacité de carburant : 12 litres (y compris réserve)

Émissions CO2 : 84 gr/km

Consommation : 3,61 l/100 km

Transmission :

Embrayage : Multidisque en bain d’huile

Boîte : 6 rapports

Transmission finale : Chaîne à joints toriques

Cadre :

Type : Tubulaire en acier

Partie cycle :

Dimensions (LxlxH) : 2 175 x 831 x 1 135 mm

Empattement : 1 485 mm

Angle de chasse : 27°

Chasse : 108 mm

Hauteur de selle : 790 mm

Garde au sol : 155 mm

Poids en ordre de marche : 192 kg

Rayon de braquage : 2,60 m

Suspensions :

Fourche ø 41 mm, débattement 150 mm (avant), combinés-amortisseurs ø 45 mm, réglables en précharge (5 positions) (arrière)

Jantes : aluminum coulé, 19 pouces (avant), 17 pouces (arrière)

Pneumatiques : 10/80 R19 M/C 59H (avant), 150/70 R17 M/C 69H (arrière)

Freins :

Avant : Simple disque hydraulique flottant ø 310 mm avec étrier 2 pistons, antiblocage ABS

Arrière : Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston, antiblocage ABS

Instrumentation, éclairage et sécurité :

Instruments : Écran LCD avec compteur de vitesse, compteurs kilométriques (trip x 2), jauge de carburant numérique, indicateur de rapport engagé, montre de bord.

Sécurité : Système de freinage avec antiblocage ABS 2 voies, système antidémarrage HISS, clignotants à arrêt automatique, signal de freinage d’urgence.

Éclairage : LED