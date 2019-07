La 916, dont le succès commercial n’est plus à prouver, est sans doute l’une des motos les plus emblématiques de chez Ducati. Née des croquis de Massimo Tamburini, elle marqua son époque et la catégorie sportive durablement, avec son aspect compact, sa légèreté et sa ligne esthétique originale.

C’est également une icône du championnat du monde de Superbike des années 90 : 120 courses remportées, 8 titres de constructeurs et 6 titres de pilotes, dont 4 avec Carl Fogarty. Le pilote britannique a remporté 55 courses avec Ducati, dont 43 sur une Ducati 916 SBK et une 996 SBK, ce qui lui a valu le surnom de « King Carl ».



Carl Fogarty en compagnie de sa 916 d’époque, et de la Panigale V4 25° Anniversario 916

« La Ducati 916 m’a offert des moments fantastiques et inoubliables » a déclaré Carl Fogarty. « Elle a joué un rôle de premier plan dans ma carrière et dans l’histoire du Championnat du Monde Superbike. Sur la scène motocycliste au sens large, elle a établi un tout nouveau standard de style et de performance. Je suis fier d’avoir joué un rôle clé dans cette réussite. »

Pour célébrer l’anniversaire du modèle, Ducati a profité de la 9ème manche du Championnat du Monde Superbike (WSBK) les 13 et 14 juillet dernier sur le circuit de Laguna Seca (Californie, USA), pour annoncer une version spéciale de la Panigale V4.

Estampillée « 25° Anniversario 916 », elle sera limitée à 500 exemplaires numérotés et disponible à partir du mois d’octobre 2019 pour la modique somme de 41.900 euros.

En plus d’un roulage organisé par les pilotes de la team « Aruba.it Racing Ducati » sur des motos aux couleurs de la 916, le WSBK a aussi été l’occasion de rendre hommage à Carlin Dunne, pilote du Team Spider Grips Ducati, décédé récemment à Pikes Peak.

Jason Chinnock (CEO Ducati US) a d’ailleurs annoncé la décision de retirer le numéro 5 de la vente, celui que Dunne utilisait pour la course. Prévue pour être vendue aux enchères, les profits seront versés à une collecte de fonds visant à soutenir la mère de Carlin.

Vers une version ultime de la Panigale V4

Basée sur la Panigale V4 S, cette version « 916 » est équipée du cadre avant de la Panigale V4 R, selon les spécifications Ducati Corse. En plus d’une longue liste de composants Ducati Performance, elle est également dotée d’un échappement en titane homologué Akrapovič, de jantes Marchesini forgées en magnésium, mais aussi de nombreuses pièces en aluminium (té supérieur de fourche, leviers de frein et d’embrayage, bouchon de remplissage, bouchons de rétroviseurs) et en carbone (garde-boues, protection de bras-oscillant, protections de talon, couvercle d’embrayage).