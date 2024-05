Légende des sports mécaniques, le pilote brésilien Ayrton Senna et son ascension fulgurante en Formule 1 aura marqué toute une génération. Avec ses nombreux records et victoires, son charisme et son style de conduite inimitable, il demeure encore aujourd’hui une référence absolue de l’histoire de la discipline. S’il est connu pour avoir été un pilote de F1, c’était aussi un passionné de moto, avec une affection particulière pour Ducati.

De fait, 30 ans après sa disparition tragique lors du Grand Prix d’Imola en 1994, la firme italienne rend un nouvel hommage au pilote (voir les Panigale Senna et 916 Senna) avec une édition limitée de sa Monster 950.

Limitée à 341 exemplaires (Ayrton Senna a décroché 3 titres de champions du monde et 41 victoires en Grand Prix), la Ducati Monster Senna adopte des couleurs du drapeau brésilien, les mêmes qui habillaient le casque du pilote. Elle se pare également d’une selle sport bleue, de jantes légères en aluminium, de suspensions et d’un amortisseur de direction signés Öhlins, de garde-boues en carbone, d’un silencieux Termignoni, d’une animation spécifique au tableau de bord, d’une batterie légère au lithium-ion et de repose-pieds en aluminium.

La Ducati Monster Senna est proposée au tarif de 25 000 euros, soit 12 710 euros de plus que le modèle standard.