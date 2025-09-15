Ducati ouvre le bal de ses millésimes 2026 avec une mise à jour de sa Multistrada V4 RS, la version sportive de son gros trail. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une déclinaison inédite rejoint cette famille exclusive : la Ducati Diavel V4 RS. Les deux motos seront numérotées.

Ducati Diavel V4 RS 2026 : le power cruiser racing

Le coeur de cette version RS change radicalement ; ce n’est plus le V4 Granturismo de 1158 cm3 des autres Diavel qui propulse le monstre, mais le Desmosedici Stradale de 1103 cm3 avec embrayage à sec. La puissance passe de 168 à 182 ch, avec une légère baisse de couple au change (- 6 Nm, soit 120 Nm). Ce qui n’enlève rien à ses performances de dragster, avec un 0 à 100 annoncé en 2,52 secondes (!).

L’ensemble est associé à une partie cycle de haute volée : fourche inversée et amortisseur Öhlins (NIX30 et STX46) entièrement réglables, freinage Brembo Stylema pinçant des disques de 330 mm et jantes en aluminium forgé, chaussées par des pneus Pirelli Diablo Rosso IV. Les carénages en carbone allègent la machine de 3 kg par rapport au modèle standard.

L’électronique suit ces évolutions avec, entre autres, un ABS en courbe Bosch, un contrôle de traction DTC, un anti-wheeling DWC, un shifter DQS 2.0, 4 modes de conduite (Race, Sport, Touring, Wet), 3 modes de puissance (High, Medium, Low), un écran TFT de 5 pouces et un éclairage full LED.

La Ducati Diavel V4 RS débarquera en concession en décembre 2025, au prix de 38 990 euros, soit 10 800 euros de plus que la Diavel V4 standard.

Ducati Diavel Multistrada V4 RS 2026 : le trail qui brûle l’asphalte

La Multistrada V4 RS est probablement le "trail" le plus sportif et radical du marché. Bien entendu, ce millésime 2026 se base sur la dernière mouture de la Multistrada V4 S en s’agrémentant de toutes ses améliorations.

A l’instar de la Diavel V4 RS, on retrouve le Desmosedici Stradale de la Panigale V4. Les 180 ch et 118 Nm de couple sont servis par un embrayage à sec avec un shifter DQS greffé à la boite 6 vitesses. Idem pour l’électronique de pointe, avec l’ajout d’un contrôle du frein moteur EBC, de radars avec régulateurs de vitesse adaptatifs et détecteurs d’angles mort, d’un écran TFT de 6,5 pouces et du Ducati Vehicle Observer (DVO), chef d’orchestre des assistances.

La partie cycle se compose de suspensions électroniques Öhlins Smart EC 2.0, d’un freinage Brembo Stylema (330 mm à l’avant, 280 mm à l’arrière) et de jantes allégées Marchesini de 17 pouces, chaussées par des Pirelli Diablo Rosso IV Corsa. Enfin, grâce à ses carénages en carbone, la moto affiche un poids contenu de 225 kg à sec.

La Ducati Multistrada V4 RS 2026 arrivera dans les concessions en novembre 2025, au prix de 39 790 euros.