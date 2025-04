La nouvelle Ducati Panigale V4 est à peine sortie que les déclinaisons exclusives se multiplient ! Entre les éditions limitées Tricolore, Tricolore Italia, Lamborghini, et maintenant les finitions Carbon et Carbon Pro, la nouvelle superbike italienne ne cesse d’être magnifiée.

Le pack Carbon ajoute deux jantes allégées en carbone, permettant de réduire le poids de 950g. Même topo pour les garde-boue et les ailerons, eux aussi en carbone. Le pack Carbon Pro quant à lui, offre un système de freinage proche d’une MotoGP.

Des disques Brembo T-Drive de 338,5 mm remplacent les disques de 330 mm de la version "standard". Ils sont mordus par des étriers Brembo Hypure anodisés en titane. L’ensemble est associé à un maitre cylindre MCS 19.21 avec réglage du levier de frein.

En plus des 34 690 euros de la Ducati Panigale V4 S, il faudra s’alléger de 5900 euros supplémentaires pour acquérir le pack "Carbon", et 10 8000 euros (!) de plus pour le pack "Carbon Pro". Oui, ça pique !

