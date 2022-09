Après la fameuse Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, Ducati présente une autre nouveauté pour 2023 : la Ducati Monster SP. Si cette nouvelle version conserve son bicylindre en L "Testastretta" de 937 cm3 cadencé par 111 ch et 93 Nm de couple, elle se veut plus radicale que le modèle de base, tout en restant compatible avec le permis A2.

Ducati Monster SP 2023 : un roadster MotoGP... ou presque !

Alors certes, la dernière Monster (voir notre essai) ne dispose plus de son fameux cadre tubulaire, mais de par son équipement de haute volée, cette nouvelle déclinaison SP mérite l’attention !

C’est essentiellement sur sa partie cycle que le Monstro évolue. La moto acquiert une meilleure garde au sol grâce à Öhlins, en témoignent sa fourche inversée NIX30 réglable et ses nouvelles suspensions ajustables. Elle se pare également d’un amortisseur de direction Sachs, de pneus Pirelli Diablo Rosso IV (120/70 ZR 17 à l’avant et 180/55 ZR 17 à l’arrière), d’étriers de freins radiaux Brembo Stylema et d’un silencieux Termignoni.

Le nouveau roadster italien reçoit un capot de selle rouge, en accord avec sa nouvelle selle écarlate. Par ailleurs, la livrée rouge et noire, inspirée des Desmosedici de MotoGP, finit de parfaire le caractère racing de cette Monster SP.

Toutes ces modifications - en tenant compte de la nouvelle batterie lithium - permettent d’alléger le poids total de 2kg par rapport au modèle de base (186kg tous pleins faits). Enfin, les modes électroniques sont revus, avec l’ajout d’un nouveau mode pluie.

La Ducati Monster SP arrivera fin 2022 en concession à partir de 15 090 euros, soit 3300 euros de plus que le modèle de base (11 790 euros).