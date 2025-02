Ducati XDiavel V4 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : V4 Granturismo 1158 cm3 à refroidissement liquide

Puissance 168 ch (124 kW) @ 10,750 tr/min

Couple : 126 Nm @ 7,500 tr/min

Échappement : Silencieux en acier inoxydable avec 4 sorties

Transmission :

Boites 6 vitesses avec Ducati Quick Shift up/down 2.0

Transmission finale : Chaîne, pignon avant z16, pignon arrière z43

Embrayage : Embrayage multidisque à bain d’huile à commande hydraulique et auto-servo

Partie cycle :

Cadre : Cadre monocoque en aluminium

Suspension avant : Ø 50 mm fourche usd entièrement réglable

Roue avant : Alliage léger moulé, 3.5" x 17"

Pneu avant : Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17

Suspension arrière : Mono-amortisseur entièrement réglable, bras oscillant unilatéral en aluminium

Roue arrière : Alliage léger moulé, 8.0" x 17"

Pneu arrière : Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17

Débattement roue (avant/arrière) : 120 mm / 145 mm (4.7 in / 5.7 in)

Frein avant : 2 x disques semi-flottants de Ø 330 mm, étriers Brembo Stylema monobloc à 4 pistons montage radial, maître-cylindre radial PR16/19, ABS en virage

Frein arrière : Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage

Instrumentation et dimensions :

Tableau de bord : Ecran couleur TFT de 6,9 pouces et collage optique

Poids en ordre de marche sans carburant : 229 kg

Hauteur de selle : 770 mm

Empattement : 1,620 mm (63.8 in)

Angle de chasse : 29°

Capacité du réservoir : 20 litres

Consommation : 6.6 l/100 km

Équipement de sécurité : Modes de conduite, modes de puissance, ABS en virage, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, éclairage full LED avec deux diurnes (DRL), feu de freinage d’urgence

Equipement de série :

Shifter (DQS) montée/déscente, Ducati Power Launch, Régulateur de vitesse, Système keyless, Ecran couleur TFT 6,9 », Système multimédia Ducati, Commutateurs rétro-éclairés au guidon, Système d’éclairage Full-LED, Clignotants dynamiques, Poignées passagers

Prix : 29 990 €