Vous rêviez d’avoir une Panigale V4 S qui vous ressemble, Ducati peut le faire. En lançant son nouveau programme Ducati Unica, la marque italienne laisse la possibilité au client de concevoir et construire sa moto, la rendant unique. La marque de Borgo Panigale réplique ainsi des recettes utilisées en automobile chez, globalement, toutes les marque premium, telles que Bentley, Lamborghini, Maserati et bien d’autres...

En collaboration directe avec des designers et techniciens, et en laissant tout de même un gros billet, vous pouvez choisir des matériaux et coloris précieux, des finitions dédiées et des accessoires Ducati Performance.

La marque garantit que les acheteurs pourront entrer dans l’atelier du Centre de Style Ducati pour préciser leurs désirs aux designers. Mais aussi, ils pourront suivre, lors de visites périodiques, l’évolution de leurs motos. "Le design est un élément distinctif de nos créations. Depuis quelques temps, nous travaillions sur le lancement d’un projet qui donnerait aux Ducatistes la possibilité de s’identifier encore plus à leur propre moto, en la rendant une expression directe du style individuel de chacun", explique Andrea Ferraresi, Directeur du Centro Stile Ducati, dans le communiqué.

Livrée chez le propriétaire, les motos Ducati Unica sont accompagnées d’un certificat d’unicité qui atteste de son originalité et garantit l’impossibilité de la reproduire.

Ducati Unica accessible à tous mais limités à quelques places par an

Évidemment, pour respecter chaque projet Ducati Unica, peu de places sont disponibles chaque année. L’entreprise accepte seulement les demandes considérées comme conformes aux valeurs de la marque.

Le premier projet a été dévoilé en Californie, lors d’un événement organisé par le concessionnaire Ducati Newport Beach. Cette demande Ducati Unica a commencé avec le numéro 500 de 500 Superleggera V4. Le ducatiste Dave Enders a souhaité que le design soit inspirée par sa Lamborghini Aventador SVJ. Evidemment, le pré-requis est certainement de posséder déjà une Lamborghini !

Ce programme est applicable à la gamme Ducati et à la gamme Ducati Scrambler.