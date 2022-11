Prêts pour découvrir le Scrambler « next-gen » dans le « Land of Joy » Ducati ? Huit ans après la première, la seconde génération moderne du modèle « entrée de gamme » du constructeur de Borgo Panigale fait de la résistance. À l’heure où tous les yeux sont tournés vers l’électrique, les versions Icon, Full Throttle et Nighshift du Ducati Scrambler conservent et perpétuent le Desmodue à air.

Ducati Scrambler 2023 : le twin Desmodue fait de la résistance

Ce sera certainement le tout dernier modèle Ducati à faire tourner le bicylindre en L de 803 cm3 à distribution desmodromique refroidi par air, développant 73 ch à 8250 tr/min et 66,2 Nm de couple à 5750 tr/min. En effet, le Scrambler poursuit son bonhomme de chemin, porté aussi par la tendance "rétro", où Royal Enfield a notamment fait une belle percée.

La base esthétique reste fidèle mais évolue, avec quelques retouches et toujours l’accent mis sur les possibilités de personnalisation. Le millésime 2023 passe également un cap techno avec l’arrivée du ride by wire, de deux modes de conduite, d’un contrôle de traction et d’un écran TFT connecté de 4,3 pouces.

La puissance du twin demeure identique. En revanche, le rapport poids/puissance est plus intéressant puisque Ducati annonce avoir gagné 4 kg sur le cadre et 2,5 kg sur le moteur. Le châssis a lui aussi été revu : la boucle arrière est désormais désolidarisée du cadre principal, et le mono-amortisseur a quitté sa position latérale pour revenir au centre, associé à un nouveau bras oscillant.

Ajoutez à cela un nouveau guidon au rayon de braquage optimisé, une selle redessinée, une réservoir affiné (13,5 litres), et vous avez là un Scrambler plus « facile à vivre » , comme le dit Ducati.

Trois versions au programme pour 2023, les déjà connus Icon (version standard), Full Throttle (inspiré du flat track, avec quickshifter de série) et Nightshift (café-racer).

Ducati Scrambler Nightshift 2023

Ducati Scrambler Full Throttle 2023

Disponibles dès le mois de mars 2023, les nouveaux Ducati Scrambler s’affichent à 10 990 euros (version Icon) et 12 390 euros (versions Nightshift et Full Throttle).

Ducati Scrambler 2023 : l’essentiel

Twin Desmodue à air

Puissance inchangée de 73 ch

Accélérateur électronique

Deux modes de conduite (Road, Wet)

Antipatinage

Poids allégé de 4 kg

Nouveau cadre

Nouveau bras oscillant

Rayon de braquage augmenté

Nouvelles jantes

Suspensions Kayaba

ABS actif en courbe

Quickshifter en option (de série sur la Full Throttle)

Écran TFT 4,3 pouces, connecté

Nouveau réservoir

Icon : 9 coloris en tout (3 standards + 6 options)

Full Throttle : coloris rouge/noir

Nightshift : coloris bleu