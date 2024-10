La Ducati Scambler a 10 ans ! Pour l’occasion, aux cotés des nouveaux Scrambler Icon Dark et Full Throttle, Ducati marque la décennie d’existence du modèle avec la Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition, limitée à 500 exemplaires.

Cette édition collector du Scrambler se distingue par son esthétique luxueuse. La moto revêt une livrée noire / blanche / rose métallisée, magnifiée par sa ligne d’échappement noire, ses rétroviseurs en bout de guidon et sa selle inédite. Le préparateur Rizoma signe de nombreuses pièces exclusives en aluminium : leviers d’embrayage et de frein, bouchon de réservoir, repose-pieds, protections de maitre-cylindre...

Du reste, la partie cycle et mécanique ne change pas. Le bicylindre en L de 803 cm3 développe 73 ch et 65,2 Nm de couple, le cadre treillis tubulaire en acier est suspendu par KYB (amortisseur et fourche inversée), le freinage est assuré par un étrier 4 pistons radial à l’avant assisté par un ABS en virage, la liaison au sol est servie par des des jantes de 18 et 17 pouces chaussées par des pneus Pirelli MT 60 RS.

Le tarif de cette Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition n’est pas en reste non plus : 14 990 euros, soit 5000 euros de plus que le Scrambler Icon Dark.