La Ducati Panigale V4 R fait son retour dans un millésime plus que jamais paré pour la performance. Si la superbike homologuée route s’agrémente de multiples d’améliorations, elle reçoit aussi des modifications pour se conformer aux normes antipollution Euro 5.

Ducati Panigale V4 R 2023 : un moteur revu pour Euro 5 et une huile moteur inédite

Au coeur de cette nouvelle Panigale V4R, on retrouve le Desmosedici Stradale R de 1 103 cm3 désormais classé Euro 5. Si ce passage lui fait perdre 3 ch, la moto demeure performante avec ses 218 ch à 15 500 tr/min. Mais que les pistard(e)s se rassurent, puisque Ducati propose un set-up performance permettant d’atteindre les 240,5 ch (!) sur piste. Il se compose d’un système d’échappement racing et d’une nouvelle huile moteur développée avec Shell et Ducati Corse, réduisant 10% des frottements mécaniques.

A cela s’ajoutent et ce, pour la première fois sur une moto homologuée route, des bielles en titane percées longitudinalement et des pistons à la géométrie revue, enrichis d’un traitement de surface DLC (Diamond Like Carbon). Les cames d’admission sont également modifiées et justifient le gain de puissance à haut régime.

C’est d’ailleurs dans cette optique que les ailerons en deux parties ornant les carénages ont été affinés. Bien qu’ils apparaissent plus compacts, ils fourniraient plus d’appui et de stabilité.

Ducati Panigale V4 R 2023 : des réglages dignes d’une superbike de WSBK

L’objectif étant d’optimiser les performances sur circuit, la V4 R hérite des rapports de transmission des Panigale engagées au WorldSBK. De fait, à l’instar de la Panigale V4 S 2022 (voir notre essai), les rapports sont allongés : +11,6% su le premier, +5,6% sur le deuxième et + 1,8% sur le sixième. Ces ajustements offrent un meilleur comportement moteur en virage.

Avec ces nouveaux paramètres, le Ducati Quick Shifter gagne en efficacité, notamment grâce au nouvel embrayage typé WorldSBK. Celui-ci est allégé (-800 gr) et se dote d’un diamètre et d’une longueur axiale réduite (-24mm).

La selle est affinée et le réservoir est redessiné. Il gagne d’ailleurs 1 litre de contenance au passage (17 litres au total). Ces changements amélioreraient le confort et l’ergonomie de la moto. Coté suspensions, la fourche Öhlins NPX25/30 augmente en débattement (+5 mm), tandis que l’amortisseur arrière est désormais réglable hydrauliquement en précharge.

Enfin la Ducati Panigale V4 R 2023 reçoit l’ensemble des équipements électroniques des dernières Panigale, tels que les nombreux modes et cartographies moteur, le Ducati Traction Control, le Pit Limiter, le DQS (Ducati Quick Shifter), la gestion du refroidissement moteur, le système Ride By Wire ou encore l’Engine Brake Control EVO 2.

Si la nouvelle Ducati Panigale V4R est toujours numérotée, elle n’est plus produite en série limitée

La superbike italienne sera disponible au premier trimestre 2023 au tarif de 43 990 euros.