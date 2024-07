Bientôt la fin pour le dernier bicylindre en L de la Panigale, le Superquadro ? C’est en tout cas ce que laisse présager l’annonce de la Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition, version ultime de la Panigale 959. On imagine donc que, la Panigale V4, remplaçante de la Panigale 1299 en 2018, sera l’unique hypersportive au catalogue Ducati en 2026. Avec presque 15 ans de bons et loyaux services sur route et en compétition (voir le titre World Supersport décroché par Nicolò Bulega en 2023 !), la Panigale V2 mérite bien un tel hommage !

Panigale V2 Superquadro Final Edition : le V2 italien à son sommet

Si la base technologique et technique reste la même que la modèle "Standard", notamment avec à son fameux bicylindre de 955 cm3 de 155 ch et 104 Nm de couple, la Panigale V2 Superquadro Final Edition de distingue par sa superbe livrée "Ducati Corse" faite de blanc et de rouge, signée Drudi Performance. Un écho appuyé au passif de la sportive italienne en compétition.

La Panigale V2 Superquadro Final Edition reçoit également quelques accessoires exclusifs : en plus des repose-pieds réglables Rizoma en aluminium et d’une batterie lithium-ion, poignées, selle monoplace et animation au tableau de bord sont spécifiques à cette version.

D’autres dotations en fibre de carbone s’ajoutent à cette liste déjà bien fournie, en témoignent ses garde-boue, son protège-silencieux, son carter de chaîne et ses coques de protection d’embrayage, d’amortisseur et de bras oscillant. Un certificat d’’authenticité et une housse spécifique accompagneront la moto. Pour les pistards, un kit sera fourni pour permettre le retrait de plaque et des rétroviseurs, avec en sus, un bouchon de réservoir typé course en aluminium.

Limitée à à 555 exemplaires numérotés, la Panigale V2 Superquadro Final Edition débarquera en concession en novembre 2024 au prix de 28 000 euros.