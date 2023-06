Après les nouvelles Monster, SuperSport S, Hypermotard RVE 950 et Multistrada V2 S 2024, c’est au tour de la nouvelle Ducati Panigale V2 de gagner un nouveau coloris. En plus de pouvoir s’habiller du mythique rouge Ducati, elle pourra aussi recevoir la livrée noire intitulée "Black on Black".

Aucun changement technique n’est à noter : on retrouve le twin en V "Superquatro" développant 115 ch et 104 Nm de couple. Le freinage est signé Brembo (étriers M4.32 à l’avant), les suspensions sont confiées à Showa et Sachs, tandis que la monte de pneus est assurée par Pirelli et ses Diablo Rosso Corsa IV.

Toujours aussi bien dotée électroniquement, la Panigale V2 S se pare d’une centrale IMU à 6 axes, d’un ABS Cornering Evo, d’un contrôle de traction (Ducati Traction Control EVO 2), d’un anti-wheeling (Ducati Wheelie Control EVO), d’un quickshifter up&down et d’un frein moteur ajustable (Engine Brake Control EVO).

Dans sa nouvelle livrée noire, il faudra ajouter 300 euros au tarif de la Panigale V2 rouge "standard", soit un total de 20 490 euros.