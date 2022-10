Changement majeur en 2023 pour la Ducati Diavel, puisqu’elle sera également propulsée par le V4 Granturismo de 1 158 cm3 ! Déjà vu sur la Multistrada V4, il développe 168 ch pour 125 Nm de couple, soit 6 ch de plus que sur la Diavel 1260 S. Au coeur du power cruiser, il offrirait plus de souplesse et un couple constant à tous les régimes, sans évincer son caractère mesuré et linéaire à bas régime lors des balades.

Gros moteur dit consommation relevée. Ducati désamorce le désagrément en gonflant le réservoir de 3 litres (20 litres au total) et en intégrant le système de désactivation prolongée hérité de la nouvelle Multistrada V4 Rally. Par conséquent, à l’arrêt ou au ralenti, le V4 de la Diavel peut désactiver ses deux cylindres arrière. Les 4 cylindres se réactivent automatiquement à plus haute vitesse ou en rouvrant les gaz. Hormis un changement de sonorité, le passage de 2 à 4 cylindres se ferait sans différence perceptible au guidon. Enfin, la firme italienne rappelle l’avantage de son V4, qui ne nécessite qu’un gros entretien tous les 60 000 km.

Ducati Diavel V4 2023 : plus légère que la Diavel 1260 S !

Grâce à l’étonnante légèreté du V4 Granturismo revu pour la Diavel, la moto n’affiche que 223 kg à sec sur la balance, soit 13 kg de moins que la Diavel 1260 S. Cette perte de masse est aussi aidée par sa partie cycle, en témoignent ses suspensions réglables (fourche inversée de 50 mm, amortisseur en porte-à-faux) et ses étriers Brembo Stylema mordant des disques de 330 mm.

L’adhérence au bitume est favorisée par son pneu large de 240/45 et sa transmission dédiée. Ducati annonce d’ailleurs un 0 à 100 abattu en moins de 3 secondes (!).

En dépit de son apparence lourde et musclée, la Diavel V4 se veut maniable et ergonomique avec une position de conduite revue. La selle basse (790 mm) se conjugue à des repose-pieds centraux et à un guidon rapproché de 20 mm. Le confort est également amélioré, grâce à sa nouvelle selle large et sa suspension arrière dont le débattement est augmenté de 15 mm. Le passager n’est pas en reste, puisqu’il dispose aussi d’une selle plus confortable, en plus d’une poignée de maintien télescopique. A noter que le capot de selle, facile à installer ou à enlever, est fourni de série.

Ducati Diavel V4 2023 : un équipement électronique haut de gamme

Cette nouvelle Diavel reçoit un panel d’équipements électroniques pour parfaire son réglage et influer son pilotage : 3 modes de puissance, 4 modes de conduite (Sport, Touring, Urban et un nouveau mode Wet, déjà vu sur la nouvelle Streetfighter V4), un contrôle de traction (DTC), un ABS en virage et un anti-wheeling (DWC).

A cela s’ajoutent un régulateur de vitesse, un launch control et un quickshifter (DQS). A son bord, les commandes rétroéclairées s’associent à un écran TFT 5 pouces doté de connectivités smartphone par bluetooth. Une nouvel éclairage full led finit de coiffer l’esthétique de la machine.

La Diavel V4 pourra être tunée à loisir à partir d’un catalogue riche en accessoires tels que des valises semi-rigides (48 litres), un dossier passager et une bulle tourisme. Pour les plus sportifs, une ligne d’échappement racing avec silencieux en titane porte le V4 à 180 ch tout en réduisant de 11 kg le poids total de la moto.

La nouvelle Ducati Diavel V4 débarquera en concession à partir de janvier 2023. Elle sera disponible en rouge (27 490 euros) ou en noir (27 790 euros).