Le trail "mid-size" italien, la Ducati DesertX (voir notre essai), est proposée dans une nouvelle version toute optionnée. Habillée d’une nouvelle livrée rouge et noire pour l’occasion, cette DesertX Discovery se pare de tout ce qu’il faut pour l’aventure : valises latérales en aluminium, protège-mains plus robustes, protection moteur avec protection de la pompe à eau, barres de renfort et grille de radiateur.

D’autres équipements de série viennent compléter cette dotation, avec des poignées chauffantes, une bulle haute "touring" et une béquille centrale, sans oublier le système de navigation connecté Turn-by-Turn (directions GPS affichées au tableau de bord).

En définitive la DesertX Discovery semble être un excellent compromis entre la version Standard et la DesertX Rally, encore plus radicale. Toujours compatible avec le permis A2, elle reste propulsée par le fameux bicylindre Testastretta de 937 cm3 développant 110 ch et 92 Nm de couple.

Disponible en septembre prochain, la Ducati DesertX Discovery sera proposée au prix de 19 990 euros. Pour rappel, les version Standard et Rally sont respectivement proposées à 17 490 euros et 21 990 euros.

