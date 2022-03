Stéphane Paulus, Kévin Simonato, Christophe Bernard et Anthony Deslias, passionnés de moto, ont subi un accident qui a entravé leur mobilité. En dépit de leurs handicaps, ils ont surmonté les embuches pour remonter à moto et entrer en compétition. « Mais comment pardonner à une machine qui a si cruellement diminué leur vie ? » Dans ce documentaire de 55 min intitulé "Rouler pour vivre", ces courageux motards racontent leur histoire.

La diffusion se fera en salle de cinéma, mais aussi sur la chaîne "Sport" le 7 mars (174 sur Orange, 129 sur SFR, 192 sur Bouygues et 190 sur Free) et bientôt sur Riding Zone et Riding Zone TV.

Rouler pour Vivre : avant-première le lundi 7 mars à 17h45

Pour assister à l’avant-première du documentaire, rendez-vous au Cinéma "Le Grand Action", 5 rue des Ecoles à Paris (75005). Le lieu est accessible aux fauteuils roulants. L’accueil du public se fera dès 17h00.

Accès métro :

Ligne 10 station Cardinal-Lemoine / Lignes 7 10 station Jussieu

Ligne 10 station Maubert-Mutualité / Ligne 7 station Place Monge (Jardin des Plantes)

Pour vous inscrire à l’avant-première, c’est par ici.