La Distinguished Gentleman’s Ride est une manifestation mondiale élaborée il y a 12 ans en Australie. Elle vise à collecter des fonds au profit de la recherche contre le cancer de la prostate. Dès 9 heures du matin à Seclin, régnait une effervescence autour de la concession Triumph, organisateur de l’événement.

De Seclin à Mons-en-Pévèles, les "distinguished gentlemen" ont effectué leur "ride" en campagne

Au fil des premières heures de la matinée, gentlemen et ladies se sont rassemblés pour une parade campagnarde. Aux guidons de leurs motos anciennes ou néo-rétro, ils étaient habillés de costumes trois-pièces, gilets et nœuds papillons.

Les ladies sont venues également partager ce moment festif aux côtés des gentlemen

La balade les a amenés sur les pentes de Mons-en-Pévèle (59), commune bien connue pour sa course cycliste Paris-Roubaix. Vint ensuite les séances photos et le retour à Seclin pour poursuivre la fête et partager un chouette moment de convivialité au village des animations.

Aux abords des stands, on trouvait de bien belles anciennes dévoilant tout le savoir-faire des pros

Après avoir été impacté 2 années par la crise sanitaire, l’événement a été plébiscité et attire de plus en plus de monde. On percevait cette envie de se retrouver. Guillaume, chef d’orchestre du rassemblement, se demandait comment tout ce petit monde allait se retrouver sur la route. D’ailleurs, rassembler et stationner 300 motos sur le terrain d’accueil a pris un certain temps, notamment pour immortaliser l’évènement en photos.

Le look particulièrement soigné de Pascal et de sa BM

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain. Pascal, qui avait sorti le grand jeu vestimentaire et qui n’avait pu être là l’an dernier reviendra, c’est sûr. Nul doute qu’il entraînera d’autres de ses amis dans l’aventure.