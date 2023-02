Dans cette nouvelle édition de "un apéro avec Motomag", votre petite friandise du vendredi soir, la fine équipe de Motomag retourne aux racines de sa passion commune et vous explique pourquoi elle fait de la moto, comment ça a commencé, pourquoi ça dure et pourquoi ça ne s’arrêtera jamais !

Un nouveau podcast à venir !

Et ceci en guise d’introduction : dès dimanche, l’équipe de Motomag est fière de vous présenter un nouveau podcast ! Ca s’appelle "dis, Coco, pourquoi tu fais de la moto" et nos invités nous raconterons, eux aussi, comment est née leur passion et comment ils l’ont entretenue. Ce podcast se savourera sous de multiples formats : disponible sur Deezer, Spotify et autres plateformes de diffusion, il est aussi filmé et disponible sur Youtube et peut se savourer avec ou sans l’image.

On attend vos retours sur ce nouveau programme, en ligne dès dimanche soir. En attendant, savourez cet apéro et dites-nous pourquoi, vous aussi, vous faites de la moto !