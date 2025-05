L’ASF Occitanie (Amicale Sidecariste de France) a cette année donné rendez vous en Aveyron, limitrophe avec le Cantal et le Lot, du 18 au 21 avril 2025. Accueil dés le vendredi au camping de Boisse Penchot (12), sympathique camping au bord du Lot et du GR 65 (chemin emblématique vers Saint-Jacques-de-Compostelle).

Juste un passage devant le Château de Belcastel (Aveyron), impossible de garer une soixantaine d’attelage

Le samedi, les hostilités sont ouvertes avec la visite du célèbre village "Hier un Village", spectacle féerique son et lumière à Flagnac, suivi d un orage pour le retour au camping. Dimanche belle journée pour la route des châteaux, plus 100 km de petits chemins avec pique-nique au pied du château et jardin de Bournazel. Le lundi, il est venu le temps des au revoir et de penser à la prochaine virée ... Encore un week end comme on aime !

Château de Bournazel

Merci aux organisateurs de se décarcasser chaque année pour que nous puissions passer un bon moment entre passionnés, et rendez vous l’an prochain a Pâques en Occitanie.

Jolie et impressionnante cascade au coeur du village de Salles la Source (12)

