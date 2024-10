Qui ne connait pas "M" (Motorsport), le département compétition de BMW ? D’abord avec l’auto avec les M1, M3 et M5, puis récemment avec la moto avec les M 1000 R, RR et XR, ce sigle n’a pas fini de déchainer les passions autour de machines aussi performantes qu’exclusives. Reportage autour des M4 et M 1000 RR sur le circuit de Dijon-Prenois !