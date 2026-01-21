Dany Torchy, motard normand expatrié au Québec depuis plus de 25 ans, est aujourd’hui propriétaire de l’Auberge du Château Bahia, un lieu unique à Pointe-à-la-Garde en Gaspésie ("le bout de la Terre"). Passionné de moto depuis l’adolescence, cet ancien directeur de concession Suzuki à Montréal est devenu une figure emblématique de la moto au Québec avant de sauver un château hors du commun.

Un motard normand conquis par le Québec

Né en Normandie (France), Dany Torchy découvre la moto très jeune. Entre 14 et 25 ans, il s’entraîne au pilotage avec des pilotes reconnus et devient team manager du team Scorpion Piting Dynamic. Il garde une affection particulière pour la Suzuki GSX-R 750 de 2005, synonyme de plaisir sans limite. En 1998, il s’installe au Québec, tombe amoureux de l’Île d’Orléans, puis révolutionne le marché moto local.

Directeur de concession et promoteur de la moto sportive au Québec

À la tête du plus grand concessionnaire Suzuki de Montréal (Anjou), Dany Torchy démocratise les sportives et roadsters au sein d’un marché dominé par les customs. Passionné par le sport moto, il organise des championnats de supermoto, flat track et crée en 2003 le premier championnat féminin de vitesse au Québec en Supersport et Superbike. Des pilotes comme Catherine Nadeau et Marie-Josée Boucher remportent des titres grâce à son expertise. Il défend aussi la communauté motarde contre les taxes élevées sur les sportives.

Le Château Bahia : un rêve devenu réalité en Gaspésie

En juillet 2021, pendant la période du Covid, Dany Torchy et ses amis rachètent l’Auberge du Château Bahia à Pointe-à-la-Garde, face à la Baie-des-Chaleurs. Construit sans plans par Jean Roussy et son père dès 1976, ce « château plus grand que nature » compte 7 tours, des passages secrets, 10 chambres médiévales, du chauffage au bois et 80 hectares de terrain. L’objectif ? En faire un « château du peuple » accessible à tous : motards, artistes, familles, amateurs de bien-être et de culture.