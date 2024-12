Un nouveau jeu concours ça vous dit ? Noel approchant, Moto Magazine vous offre un jeu sur la plateforme de votre choix (PS5 ou Xbox One/Series X), à savoir MotoGP 24 ou Monster Jam Showdown.

MotoGP 24 est une référence de la course moto (voir notre test de MotoGP 23), Il retrace l’ensemble de la saison 2024, avec toutes les courses, tracés et pilotes officiels. Ce nouvel épisode offre, comme toujours, un contenu solide et une carrière enrichie, qui raviront tous les fans de GP. La gameplay gagne en précision, avec une difficulté mieux dosée. La technique du jeu passe un cap supplémentaire pour faire honneur aux consoles next gen, seul ou en ligne.

Monster Jam Showdown fait la part belle à la démesure, avec des courses de Monster Trucks boostés aux hormones. C’est une adaptation de la célèbre compétition annuelle "Monster Jam" aux Etats-unis. Rien à voir avec la moto, mais nous sommes persuadés que bon nombre d’entre vous seront clients. Courses en stade ou en hors piste, nombreux modes de jeux avec plus d’une dizaine de "trucks" aux design plus loufoques que les uns que autres font parties des points forts du titre.

