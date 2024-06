En février 2021, soit à la fin des 5 ans de (mauvaise) première expérimentation de la circulation inter-files (CIF), des milliers de motards se sont mobilisés partout en France pour réclamer la légalisation de cette pratique, indispensable aux 2 et 3-roues motorisés. S’il n’y a pas eu d’officialisation dans le Code de la route - statistiques 2016-2021 peu probantes d’après la sécurité routière - la FFMC a obtenu 3 ans d’expérimentation supplémentaires et son extension à 21 départements.

La FFMC travaille d’arrache-pied pour permettre de légaliser la pratique en collaboration avec la Délégation à la Sécurité Routière (DSR). Plus d’infos à venir !

Les règles de l’expérimentation de la circulation inter-files

Réservée aux 2/3-roues de moins de 1m de large, entre les deux files à gauche de la chaussée

Autorisée sur autoroutes et routes séparées par un terre-plein central, avec minimum 2 voies et une limitation de vitesse supérieure ou égale à 70 km/h

Seulement autorisée si la vitesse des usagers est inférieure à 50 km/h

Différentiel de 30 km/h maximum avec le trafic environnant

Interdite en cas de neige, de verglas et de chantiers

Interdiction de doubler un autre motard en inter-files et/ou de forcer le passage

Il est probable que ces règles, qui ne sont que du bon sens, restent les mêmes, hormis peut-être le différentiel de vitesse, difficile à faire respecter car complexe à caractériser et expliquer. Il est probable que la légalisation de la CIF entraîne une possibilité de verbalisation du non respect de celles-ci : à suivre !

Les usagers 2 et 3RM verbalisables durant les JO 2024 ?

A situation exceptionnelle, règles et précautions exceptionnelles : du 15 juillet au 15 septembre 2024 et ce en attendant cette potentielle légalisation en septembre, le deux-motorisé pourrait perdre l’autorisation de la CIF sur plusieurs axes routiers en Île-de-France. En effet, les motos et scooters ne seront pas autorisés à remonter les "voies olympiques" siglées "Paris 2024". Comprendre par là qu’il serait interdit de pratiquer l’inter-files accolée à la voix de gauche.

En cause, les convois de poids-lourds, habituellement interdits de voie de gauche, habilités à y circuler pendant les JO. Or, quand un convoi de 50 bus entre sur le périph’, croise toutes les voies pour atteindre la plus à gauche, et ressort de même vers sa porte de destination, le danger n’a rien de commun avec la circulation habituelle, entraînée à la pratique de la CIF. Sans compter avec les angles morts de ces poids-lourds en convoi, car les 2RM seront à leur droite ! Il sera de toutes façons nécessaire aux motards et scootards d’être particulièrement vigilants.

De son côté, Laurent Nuñez, Préfet de police de Paris, précise que les forces de l’ordre seraient mobilisées pour verbaliser (135 euros) les contrevenants. On se demande si les forces de l’ordre n’auront pas de missions plus prioritaires que celle-ci, mais passons...

Circulation inter-files et JO 2024 : un slalom délicat

La FFMC s’interroge : que vont pouvoir faire les dizaines de milliers de deux-roues motorisés qui empruntent quotidiennement le "périph" ? Risquer une verbalisation en circulant entre la voie centrale et la voie de droite ou "côtoyer" la voie JO 2024, en évitant les radars et caméras spécifiques ? Ou rester dans sa voie en risquant d’être pris en sandwich entre deux véhicules ? Le conseil de la FFMC si la CIF est effectivement interdite : circuler dans tous les cas en décalage par rapport aux voitures !

La FFMC en discute avec les autorités. Un billard à trois bandes compliqué, car Région, Mairie, Préfecture et DSR, volontairement ou pas, ne partagent pas le même discours.

Les "voies olympiques" (marquage au sol et panneaux) seront réservées aux personnes accréditées, aux taxis et transports en commun, aux transports de personnes à mobilité réduite aux véhicules de secours et de sécurité.