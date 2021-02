Pas un média généraliste n’a éludé la question, souvent à grands renforts de titres sensationnels... et faux, comme nous l’avions déjà relevé. Non, la circulation interfile pour les deux-roues et trois-roues motorisés n’est pas interdite au 1er février 2021, puisque en réalité, elle a toujours été interdite. Seulement, l’expérimentation qui avait cours ces cinq dernières années est arrivée à son terme, et une autre phase d’expérimentation doit prendre place prochainement.

Pour faire le point sur la question, Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC Paris PPC, s’exprime en vidéo.

Qu’en pensez-vous ?