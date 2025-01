Les médias mainstream se sont, comme souvent, enflammés sur un sujet qu’ils ne connaissent pas ou peu : la circulation interfiles (CIF) des motos et scooters n’a pas pris fin le 31 décembre 2024. Au contraire : d’abord prolongée au 31 juillet 2025, cette pratique indispensable pour tous les usagers 2RM est enfin officialisée et généralisée, par décret au journal officiel, sur tout le territoire, y compris sur le périphérique parisien !

En effet, après 4 ans d’expérimentation de la CIF, le bilan du CEREMA nous indiquait que l’accidentalité est rarement mortelle, avec des règles acceptées et mieux respectées. Et puis, quel est intérêt de botter en touche une pratique qui, si elle est correctement pratiquée, améliore la sécurité des motards tout en fluidifiant le trafic ?

Preuve que la FFMC avait vu juste. Il y a quelques jours, Eric Thiollier, animateur de réseaux de la FFMC, nous expliquait que « Tous les indicateurs nous disent qu’un décret établissant la pratique au niveau national, sans exception, pourrait être publié très rapidement. Ce décret intégrerait des voies précédemment limitées à 70 km/h, mais dont la vitesse a été abaissée à 50 km/h. La problématique du périphérique parisien a donc été entendue ».

Sur la rocade parisienne, l’abaissement de la vitesse à 50 km/h n’entrave plus la pratique de la CIF. Mais qu’en est-il de la future voie réservée - au covoiturage, entre autres - sur ce périphérique ? « Cela mettrait de facto en péril la CIF », nous précise Éric Thiollier, « car l’écart de vitesse serait trop grand entre la voie de gauche, relativement fluide, et les deux plus à droite, congestionnées. On a vu le danger et le carnage que cela a été pendant les J.O. ! La FFMC préconise à nouveau le bon sens. En cas de voie réservée, les deux et trois-roues motorisés, déjà occupés a minima à 50 % de leur capacité, devraient y avoir accès ».

Rappel des règles de la circulation interfiles (CIF)