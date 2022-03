Pour le moto-club organisateur de la traditionnelle Ronde des Sables (sa 25e en 2022), l’organisation de cette épreuve de Championnat de France constituait un beau challenge selon Isabelle Andrieux, sa présidente. Car les terres du littoral pour sablonneuses qu’elles soient, ont participé à l’attractivité de la course, première épreuve du 24 MX Tour qui en compte sept, la seule sur sable donc.

Un circuit dessiné pour être technique et offrir au public un spectacle complet

Isabelle Andrieux, la présidente du moto-club se réjouissait de la mobilisation des bénévoles, de l’esprit-club de gens passionnés qui ont contribué à l’organisation saluée de tous. « Les pilotes en premier lieu dont les retours sportifs ont été très bons » nous confiait Isabelle.

Tout a été fait pour une réussite totale

Le public a assisté aux épreuves pendant deux jours avec un terrain balayé par le vent

Un cahier des charges strict : des douches, des groupes électrogènes, Wifi, plateau de lavage, la buvette, la restauration... Un énorme soutien est venu de moto-clubs voisins, ceux de Clastres et de Condé sur l’Escaut dont le président Jean-Michel Sulki et son équipe ont mouillé la chemise pour préparer et servir, chaque jour du week-end, 150 repas pour chacun des 4 services .

Milko Potisek, licencié au Moto-club du Littoral, vainqueur des 2 manches à Loon-Plage après sa victoire à l’Enduropale la semaine précédente

« Nous avons fait appel à des spécialistes pour nous aider à réaliser un tracé de 2 km, technique et favorisant le spectacle, là où habituellement la Ronde se déroule sur une boucle de 6 km » précise Isabelle.

Une très belle épreuve, un public trop peu nombreux

Les moto-clubs amis se sont mobilisés aux côtés du Moto-club du Littoral pour une organisation sans faille

Malheureusement, la conjonction de différents éléments sont venus ternir quelque peu la fête. Le report de l’Enduropale a mis à l’épreuve les pilotes : les séances d’entraînement, le peu de temps de récupération, les coûts et la préparation des machines… bref, là où Isabelle attendait plus de 300 pilotes, ce sont finalement 225 engagés qui ont pris la ligne de départ.

L’organisation du Grand Prix d’Italie tombant ce même week-end a joué en défaveur de l’événement. Isabelle a appris 2 jours avant l’épreuve que le pilote de renom Todd Kellett, pourtant attendu, ne serait pas au départ.

Ensuite, c’est le public qui n’a pas répondu présent. 700 entrées payantes là où l’organisation espérait 4000 pour être à l’équilibre. Là encore, l’Enduropale entre en concurrence, car gratuit.

Motif de satisfaction : Milko Potisek a survolé les manches MX1 sur son terrain. Pour ce qui est du championnat de France, le Moto-club fera une pause. "On le reverra peut-être en 2023". conclut Isabelle.