Conditionnel plus que parfait

Dix jours, ou neuf, les repères temporels s’estompent au fur et à mesure que le printemps refleurit. Une semaine et demi, c’est absolument incroyable qu’en si peu de temps, les poissons reviennent à Venise, la bourse s’effondre, les paysans demandent aux gens de revenir aux champs et un ministre, à la grande distribution, de se fournir chez eux ; tout ce à quoi on ne croyait plus… (...)