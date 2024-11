Avec son nouvel intercom Packtalk Pro, Cardo confirme son expertise dans le domaine de la communication à moto. Outre ses fonctionnalités standard (étanchéité IP67, bluetooth 5.2, charge rapide via USB-C, radio FM intégrée...) et sa communication de haut vol (jusqu’à 15 motards connectés, 1,6 km de portée, 8 km de portée maximale en groupe), le Cardo Packtalk Pro surpasse le Packtalk Edge.

A commencer par l’intégration d’un système de détection de chute / collision (2 changements) associé à des messages d’alerte envoyés, via l’application Cardo Connect, au contact choisi en cas d’urgence. De quoi maximiser la sécurité du motard, qui prendra le guidon plus sereinement. A noter que ce système de détection s’appuie sur un algorithme d’apprentissage, d’analyse et d’évolution pour perfectionner son efficacité en temps réel.

Le Cardo Packtalk Pro progresse coté audio : les hauts-parleurs JBL de 45 mm, couplés à un nouveau processeur, devraient offrir un son et des communications de qualité. Idem coté batterie qui, avec le nouveau système d’activation/extinction automatique (auto on/off), dépasserait la dizaine d’heures d’autonomie.

Grâce à un design profilé, l’intercom Cardo Packtalk Pro est conçu pour épouser parfaitement les casques, sans dénaturer leur design.

Enfin, à partir du mois de mai 2025, une mise à jour "Mesh Boost" proposera de nouvelles fonctions aux intercoms Packtalk de 2ème génération, dont le Packtalk Pro fait partie : VoiP (bascule vers la data du téléphone en cas de Mesh hors de portée), Public Mesh (communication entre motards sans processus de connexion), option d’appairage à distance, groupe de communication jusqu’à 31 motards et discussions privées au sein d’un groupe, sans limite de participants.

Intercom Cardo Packtalk Pro : l’essentiel

Détection de collision (crash detection)

Message d’alerte en cas d’urgence au contact choisi

Activation/Désactivation automatique de l’intercom

Montage et fixation rapide (support magnétique)

DMC de 2e génération

Groupage/pairage facile

Reconnexion automatique

Son optimisé JBL, haut-parleurs de 45 mm

Mise à jour automatique sans câble

Nouvelles fonctionnalités "Mesh Boost" en mai 2025

Garantie 3 ans

Prix : 469,95 €

Plus d’infos sur www.cardosystems.com