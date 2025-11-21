Casques Cardo Beyod GT et GTS : fiche technique

Sécurité :

• Coque en composite carbone

• EPS multicouche à 5 densités différentes

• Homologué ECE R22.06 et DOT

• Feu stop actif

• Détection de chute

• Système de retrait d’urgence des mousses de joues

• Attache jugulaire double D en titane

• Système de surveillance de l’état de santé du casque

Son :

• Audio développé par Cardo Sound Labs

• Haut-parleurs intégrés de 53 mm

• Boîtier audio au design unique

• Réduction active du bruit (ANC)

Confort :

• Forme interne Intermediate Oval (ovale intermédiaire)

• 6 tailles disponibles, 4 tailles de coque

• Système de ventilation optimisé :

Prise d’air supérieure RAM Air active à 3 positions

Prise d’air frontale active à 3 positions avec fonction antibuée et ventilation du visage

Extracteur d’air passif intégré au feu stop

• Écran solaire interne rétractable

• Champ de vision horizontal de 210°

• Garnissage multicouche spécialement conçu pour le confort et l’acoustique

• Intérieur antibactérien, absorbant la transpiration et lavable

• Ergonomie orientée pilote

• Lentille Pinlock® 200 (meilleure catégorie) incluse

Connectivité :

• DMC 2e génération

• Portée jusqu’à 2 km

• Jusqu’à 31 pilotes en groupe

• Mesh public

• Regroupement à distance

• Commande vocale naturelle

• Intercom Bluetooth en direct

• Compatible avec toutes les grandes marques

• Indicateurs d’état LED à l’avant

Praticité :

• Une fonction = un bouton, interface ultra-simple à un clic

• Allumage/extinction automatique

• Bouton personnalisable

• Batterie amovible avec charge sans fil

• Composants réparables/serviceables

• Technologie évolutive

• Mises à jour logicielles Over-The-Air (par liaison radio)

Prix et disponibilité :

• Prix Cardo Beyond GT : 949 euros

• Prix Cardo Beyond GTS : 1199 euros

• Disponibilité : été 2026