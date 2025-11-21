Casques Cardo Beyod GT et GTS : fiche technique
Sécurité :
• Coque en composite carbone
• EPS multicouche à 5 densités différentes
• Homologué ECE R22.06 et DOT
• Feu stop actif
• Détection de chute
• Système de retrait d’urgence des mousses de joues
• Attache jugulaire double D en titane
• Système de surveillance de l’état de santé du casque
Son :
• Audio développé par Cardo Sound Labs
• Haut-parleurs intégrés de 53 mm
• Boîtier audio au design unique
• Réduction active du bruit (ANC)
Confort :
• Forme interne Intermediate Oval (ovale intermédiaire)
• 6 tailles disponibles, 4 tailles de coque
• Système de ventilation optimisé :
Prise d’air supérieure RAM Air active à 3 positions
Prise d’air frontale active à 3 positions avec fonction antibuée et ventilation du visage
Extracteur d’air passif intégré au feu stop
• Écran solaire interne rétractable
• Champ de vision horizontal de 210°
• Garnissage multicouche spécialement conçu pour le confort et l’acoustique
• Intérieur antibactérien, absorbant la transpiration et lavable
• Ergonomie orientée pilote
• Lentille Pinlock® 200 (meilleure catégorie) incluse
Connectivité :
• DMC 2e génération
• Portée jusqu’à 2 km
• Jusqu’à 31 pilotes en groupe
• Mesh public
• Regroupement à distance
• Commande vocale naturelle
• Intercom Bluetooth en direct
• Compatible avec toutes les grandes marques
• Indicateurs d’état LED à l’avant
Praticité :
• Une fonction = un bouton, interface ultra-simple à un clic
• Allumage/extinction automatique
• Bouton personnalisable
• Batterie amovible avec charge sans fil
• Composants réparables/serviceables
• Technologie évolutive
• Mises à jour logicielles Over-The-Air (par liaison radio)
Prix et disponibilité :
• Prix Cardo Beyond GT : 949 euros
• Prix Cardo Beyond GTS : 1199 euros
• Disponibilité : été 2026