Dans le même temps, la première chaîne cryptée française proposera un nouveau programme baptisé « Fabio 360 » pour permettre à ses abonné(e)s de suivre, dans les coulisses de cette saison 2020, Fabio Quartararo, l’un des deux pilotes français engagés en MotoGP.

(Retrouvez dans le Moto Magazine de mars 2020 (n°365), l’interview que nous a accordée le père de Fabio).

Aux commentaires, on retrouvera, comme la saison dernière, David Dumain et Randy de Puniet pour le MotoGP, et Laurent Rigal, Jules Danilo et Louis Rossi pour les autres catégories de vitesse moto.

Après ses offres dédiées au Top 14 (rugby) et à la Premier League (football), le groupe Canal continue donc d’étoffer sa proposition sur le numérique pour les amateurs de sport avec le lancement des chaînes Canal+ Formula 1 et Canal+ MotoGP. Une excellente chose pour ne rien manquer des week-ends de course !

Ces nouveaux programmes seront disponibles sur l’application MyCanal dès le 6 mars à l’occasion du Grand Prix du Qatar, première des 20 épreuves de la saison.