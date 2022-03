Célèbre pour ses motocross dans les années 70 et 80, Can-Am revient sur le secteur du deux-roues ! Pas de quoi réjouir les détracteurs de l’éco-mobilité, puisque ce sont des motos électriques dont il s’agit. Après avoir exploré l’horizon du tout-terrain avec ses 4-roues et le bitume avec son fameux Can-Am Spyder, la firme canadienne vise désormais la prochaine LiveWire et les machines de Zero Motorcycles.

Motos électriques Can-Am : une plate-forme de développement commune

Une plate-forme est actuellement à l’étude pour concevoir plusieurs motos sur une base commune. En cela, le cadre, le moteur et la batterie seraient similaires d’un modèle à l’autre, ce qui faciliterait leurs conceptions.

« Avec le passage de l’industrie de la moto à l’électrique, nous avons vu une opportunité de récupérer notre héritage moto et de réintégrer le marché » explique Jose Boisjoli, PDG de BRP (Bombardier Produits récréatifs), propriétaire de la marque Can-Am. « Cette nouvelle catégorie de produits est extrêmement importante pour nous, et nous sommes ravis que les motos Can-Am soient les premiers modèles électriques dans la gamme électrique de BRP à être disponibles pour les consommateurs »

Très peu d’informations ont circulé depuis lors, si ce n’est que Can-Am prévoit ses nouvelles machines électriques pour 2024.